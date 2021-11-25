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Политолог Чжэн: США повторяет трагическую судьбу феодального Китая династии Цин

Политика
Политолог Чжэн: США повторяет трагическую судьбу феодального Китая династии Цин
Федеральное агентство новостей

Пекин, 25 ноября. Когда-то феодальный Китай династии Цин тоже уверовал в свою исключительность и провозгласил себя «центром мира», и сейчас США полностью повторяют эту судьбу. Об этом заявил известный шанхайский политолог Чжэн Юннянь в интервью изданию Global Times.

Комментарий Чжэна в пересказе приводит «ПолитРоссия». Эксперт напомнил, что в истории человечества уже была держава, добившаяся величия, ослепшая от собственных успехов и бесславно погибшая в пучине внутренних дрязг — это Китай династии Цин.

На закате династии в начале XX века местные элиты тоже верили в свою исключительность и непогрешимость, величали свою страну «небесной империей» и «центром мира», а к западным странам относились с высокомерием, считая их варварскими. Высшие круги общества игнорировали воззвания к голосу разума и не заметили, как их страна погибла.

Такой же сценарий падения «центра мира» в ближайшем будущем ожидает и США, уверен Чжэн Юннянь. В высоких кабинетах Вашингтона предпочитают не слышать голоса, указывающие на реальные проблемы американского общества и не видят причин менять подходы к политике. Происходящее по ту сторону Атлантики эксперт описал одной фразой: «США повторят судьбу Китая».

Политолог Чжэн: США повторяет трагическую судьбу феодального Китая династии Цин
Федеральное агентство новостей /

«Подавляющее большинство американцев по-прежнему считают Вашингтон центром мира. Хотя и раздаются также голоса, осуждающую политику Соединенных Штатов и высвечивающие ее основные проблемы, они пока не получили широкого распространения. В результате Соединенные Штаты будут продолжать совершать серьезные ошибки. Возможно, в будущем США повторят судьбу Китая времен падения династии Цин и тоже претерпят болезненную трансформацию», — заключл политолог Чжэн Юннань.

Власти Соединенных Штатов Америки продолжают агрессивную риторику в отношении как Китая, так и России. Как отметили политологи Сергей Марков и Борис Долгов, анонсированный президентом США Джо Байденом «Саммит за демократию» ознаменует собой очередной виток нападок в адрес Москвы и Пекина.

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Все новости / Политика / Политолог Чжэн: США повторяет трагическую судьбу феодального Китая династии Цин
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