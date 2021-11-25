Разработчика экспериментальной вакцины от COVID-19 нашли мертвым в Москве

Москва, 25 ноября. Тело руководителя компании, разработавшей экспериментальное лечение от коронавируса, обнаружили в Москве.

Разработчик альтернативного способа лечения COVID-19 Александр Потапов был обнаружен мертвым в своем запертом изнутри автомобиле. В полицию обратились его отец и брат. По предварительным данным, следов насилия на теле Потапова не нашли. Организована проверка обстоятельств трагедии, сообщает AmurInfo.

Разработанный в компании Потапова препарат на основе гелия в прошлом году испытывался во время лечения COVID-19 в армии, НИИ Склифосовского и госпитале Бурденко.

Ранее ФАН сообщал о том, что военные медики начали использовать препарат «КовиВак» в рамках вакцинации от коронавируса в рядах Вооруженных сил РФ, при этом «КовиВак» не отменяет использование вакцины «Спутник V».