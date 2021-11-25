Лавров провел телефонные переговоры с новым главой МИД Японии Хаяси

Москва, 25 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Есимасой Хаяси. Беседа прошла в телефонном режиме.

Стороны обсудили заключение мирного договора между Токио и Москвой, сообщает МИД Японии. Они подтвердили готовность продолжать диалог в этом вопросе.

«В начале переговоров министр Хаяси отметил, что придает большое значение развитию японско-российских отношений в широких областях, включая вопрос заключения мирного договора, политику, экономику и культуру. В ответ на это министр Лавров поздравил господина Хаяси с назначением», — сообщили в министерстве.

Есимаса Хаяси был избран главой МИД Японии недавно. Вступив в должность, он заявил, что будет поддерживать и развивать отношения с российской стороной. По его словам, контакты должны быть взаимовыгодными.