Психолог Наумова рассказала, какие действия родителей могут довести ребенка до суицида

В беседе с ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, может ли давление на ребенка со стороны родителей привести к страшным последствиям. Специалист дала несколько советов, как не допустить гиперопеку в отношении своих детей.

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница покончила с собой после ссоры с матерью. Следователи обнаружили в телефоне 13-летней девочки переписку с матерью. Она не отреагировала на сообщение дочери о температуре, заставив все равно идти на занятия по гимнастике.

«Давление на ребенка может привести к любым последствиям, вплоть до летальных. Ребенку очень важно, чтобы родители его уважали и принимали его таким, какой он есть, принимали его как данность и прислушивались к его мнению», — прокомментировала психолог.

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Порой родители не реализовали себя и думают, что могли бы добиться большего, если бы была такая возможность в детстве. Наталья Наумова объяснила, что такие взрослые начинают транслировать это желание на своего ребенка, а у него могут быть совершенно иные потребности.

«Нарушая границы детей, они заставляют делать то, чего бы им самим хотелось достичь. Тем самым родители отнимают у ребенка его выбор и возможности. Это может перерасти в невротические состояния, но, несмотря на них, ребенок будет стараться угодить маме и делать все возможное. Другие дети, у которых нервная система более слабая, будут бунтовать. Не имея при таком конфликте доверительных отношений с родителями, ребенок может сделать неправильное решение и покончить жизнь самоубийством», — объяснила собеседница ФАН.

Наталья Наумова советует с детства выстраивать с детьми доверительные отношения. Если взрослые чувствуют, что их многое не устраивает в собственном ребенке, то стоит обратиться за помощью к психологу и пройти психологическую проработку.

«Большой курс психотерапии поможет им более адекватно взглянуть на действительность. Ребенку важно предлагать, но не заставлять. Его нужно научить мыслить самостоятельно, чтобы он сам принимал решения и делал правильные выводы. Родителям нужно отделить свой успех от успеха ребенка и реализовываться самим», — заключила эксперт.

Ранее психолог Анна Сухова рассказала, что современные женщины часто не хотят рожать ребенка из-за финансовой нестабильности и отсутствия партнера. По словам специалиста, женщины боятся беременности, если не считают, что способны дать ребенку лучшее.