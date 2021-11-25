Совет Безопасности ООН призвал к ускорению вывода всех иностранных сил из Ливии

Нью-Йорк, 25 ноября. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций вновь призвал поддержать выполнение соглашения о прекращении огня и ускорить процесс вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии.

В заявлении ООН приветствовались итоги Парижской конференции по политическому урегулированию в североафриканской стране, состоявшейся 12 ноября, и саммита в Триполи, который прошел 21 октября. Выражена поддержка парламентским и президентским выборам, намеченным на 24 декабря, а также роли Высшей национальной избирательной комиссии в их проведении. Подчеркнута важность мирной передачи власти после завершения всеобщего голосования.

Совет Безопасности указал на необходимость инклюзивного плебисцита, признанного всеми ливийскими сторонами. Он предостерег от любых попыток со отдельных лиц или организаций подорвать процесс, в том числе посредством усилий по разжиганию насилия, дезинформации или предотвращению участия избирателей.

ООН приветствовал план Совместного военного комитета «5+5» по выводу наемников, призвав содействовать его поэтапной реализации. Документ принят в Женеве 8 октября, а позже одобрен участниками Парижской конференции.

Федеральное агентство новостей /

Международная организация обратилась ко всем государствам-членам и ливийским сторонам с настоятельным требованием поддержать ускорение разработки графиков и плана мониторинга за эвакуацией всех иностранных войск и боевиков. Она отметила важность соблюдения эмбарго на поставки оружия в африканскую страну.

Очередной призыв ООН прозвучал на фоне отказа Турции выводить контингент. Ранее пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сообщил, что руководство не намерено обсуждать вопрос присутствия вооруженных сил страны на западе Ливии. По его словам, военные, как и лояльные Анкаре наемники, якобы действуют в качестве стабилизирующей силы.

Министр обороны Хулуси Акар на прошлой неделе заявил, что республика не является «иностранной державой» на территории североафриканского государства.