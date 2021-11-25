Бойцы ВСУ с помощью беспилотника атаковали центр Ясиноватой в ДНР

Донецк, 25 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника три взрывных устройства в центре города в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Известно, что киевские силовики использовали беспилотник со взрывными устройствами при ударах по городу Ясиноватая.

«Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА Вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук», — заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

По его словам, в результате происшествия никто из жителей Ясиноватой не пострадал, а повреждения получил только легковой автомобиль. На месте инцидента работает группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что накануне под огнем киевских силовиков оказалась школа в населенном пункте Красный Партизан, расположенном вблизи Ясиноватой. По счастливой случайности в этом инциденте также обошлось без жертв.

Ранее украинская армия предприняла очередную попытку нападения на территории ДНР посредством БПЛА. Атаку сорвал местный житель, который уничтожил беспилотник, разбив его лопасти костылями.