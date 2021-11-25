Политолог Погребинский раскрыл секрет внезапной информационной атаки на Зеленского

Киев, 25 ноября. Политолог Михаил Погребинский объяснил, почему в эфирах украинских телеканалов растет критика политического и экономического курса официального Киева.

В последнее время риторика многих украинских телеканалов стала откровенно оппозиционной. Раньше постоянными гостями политического ток-шоу Савика Шустера были люди из команды Зеленского. А теперь ими стали оппоненты президента.

Медиа-атаки начались сразу после принятия сентябрьского «антиолигархического» закона. И это отнюдь не совпадение. Политолог Михаил Погребинский уверен — реализуется план «плохой Зеленский», ставший следствием конфликта между президентом и олигархом Ринатом Ахметовым.

Погребинский обратил внимание, что украинский миллиардер Ринат Ахметов никогда не конфликтовал с властью. По всей видимости, нынешние правители его очень сильно допекли.

Ахметов контролирует треть украинской энергетики. Нынешний отопительный сезон стал самым провальным за всю историю независимой Украины. Чтобы снять с себя ответственность за кризис в энергетическом секторе, Зеленский сделал крайним Ахметова. Он заявил, что олигарх продал уголь Западу, поэтому и вина за срыв отопительного сезона лежит на нем.

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В ответ на такую недружественную риторику Зеленского Ахметов подключил телевидение. Миллиардеру принадлежат самые рейтинговые каналы на Украине. Теперь во всевозможных ток-шоу, прямых эфирах и передачах выступают различного рода эксперты с критикой в адрес действующего президента и его команды.

Зеленский мог бы поступить с Ахметовым так же, как он поступил с Виктором Медведчуком. Но он не будет этого делать. Есть причины.

«Вряд ли Зеленский рискнет. С Ахметовым сложнее ситуация. Он хорошо ладит с британской элитой. Он там уважаемый человек. Украинский президент и его команда будут искать компромиссы. Сомневаюсь, что они смогут отобрать у Ахметова телеканалы и национализировать энергетический холдинг ДТЭК. Как бы сильно им этого не хотелось», — заявил Погребинский в эфире утреннего ток-шоу Владимира Соловьева «Полный контакт».

Непрофессиональный политик Зеленский очень даже устраивал украинский олигархат. По крайней мере, в течение первого года правления. Потом украинский главнокомандующий окружил себя «нужными» людьми и стал пробовать контролировать местных олигархов. Обстановка накалялась. Сначала как бы невзначай подвинули Пинчука, следом Коломойского. Но последнему удалось восстановить свои позиции с помощью Ахметова. Да и Пинчук смог сохранить влияние. Но в глазах Зеленского все трое потеряли значимость, впрочем, как и он для них.

Ранее сообщалось, что богатейшим человеком на Украине продолжает оставаться бизнесмен Ринат Ахметов.