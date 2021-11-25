АКИТ опасается двойного налогообложения из-за изменений в законах Казахстана и Белоруссии

Москва, 25 ноября. Результатом изменения законодательства Казахстана и Белоруссии может стать двойное налогообложение российских онлайн-продавцов. Об этом заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет «Коммерсантъ».

В 2022 году эти входящие в ЕАЭС страны начнут взимать НДС с товаров, продаваемых через маркетплейсы. Соответственно, возникнет необходимость уплачивать двойные налоги, так как компании перечисляют НДС в России. Представители ассоциации попросили премьера РФ Михаила Мишустина посодействовать разрешению проблемы.

Учитывая размер налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии, потери онлайн-продавцов в виде дополнительной налоговой нагрузки на маркетплейсы составят 3,6 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно. При этом, отметили в АКИТ, трансграничные онлайн-площадки, находящиеся за пределами стран ЕАЭС, освобождены от указанных требований.

О введении нового налога на морские перевозки ранее объявила Международная морская организация (IMO). Данное нововведение направлено на создание глобальной сети заправочных станций для кораблей, использующих альтернативные источники энергии.