Отключили воду и отопление: петербургские коммунальщики в очередной раз показали неготовность к зиме

В Невском районе Петербурга без горячей воды и отопления остались 69 жилых домов, семь детских садов и несколько больниц. На отключение воды пожаловались жители и других районов города: Приморского и Курортного. Своим мнением о случившемся в беседе с ФАН поделился политолог, журналист Юрий Светов.

По словам собеседника ФАН, подобных происшествий в холодное время года допускать нельзя, но, к сожалению, они происходят снова и снова.

«Такие случаи недопустимы, но в реальности они происходят постоянно. Я хорошо помню советские времена, когда эти истории были одна за другой. Причем они никогда не попадали в прессу, а были делом внутреннего разбирательства. У нас огромное хозяйство водоснабжения. Оно будет функционировать тогда, когда будет поддерживается в работоспособном состоянии из года в год, из месяца в месяц. Если положено, что, условно говоря, через пять лет трубы должны быть проверены, заменены, то так и должно происходить. Достаточно много лет, особенно на рубеже XX-XXI веков, в них вообще не вкладывали денег. Считалось, что все будет функционировать само собой. Прорывы следуют один за другим. Думаю, такого рода истории будут происходить раз за разом», — сообщил журналист.

Федеральное агентство новостей / Евгений Рудаков

Юрий Светов также отметил, что с такими проблемами сталкиваются и жители других районов Северной столицы.

«Наступили холода — отопление включили. Начало рваться там, где «тонко». Это происходит во многих районах. Я у себя на Васильевском острове, улице Кораблестроителей, наблюдаю: то один кусок ремонтируют, то другой, то третий. Это говорит о том, что властям Санкт-Петербурга нужно по-настоящему озаботиться этой проблемой. Естественно, администрациям районов тоже», — пояснил собеседник ФАН.

Чтобы обеспечить петербуржцам достойные условия проживания, власти не должны жалеть средства на сферу горячего водоснабжения, отметил Светов.

«Это сложнейшее огромное хозяйство. Оно будет рваться, лопаться в самое неподходящее время. Возможно, в самые холода. Надо обзаводиться аппаратурой, которая позволяет диагностировать состояние труб, не раскапывая их. Такие приборы есть, но они дорого стоят. На это нужно выделять деньги», — подытожил политолог.

vodokanal.spb.ru / Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Житель Курортного района Андрей Грицинов рассказал Федеральному агентству новостей, с чем пришлось столкнуться ему и его семье из-за неожиданного отключения отопления в их доме.

«Выпал снег, температура упала ниже нуля. Видимо, коммунальщики решили, что это идеальное время для того, чтобы начать ремонтировать трубы. Мало того, что была перекрыта проезжая часть, так еще и отключили горячую воду. Посуду не помыть, толком не помыться. Сюрпризом стало, когда я обнаружил, что не работает и отопление. Ребенок спал под двумя одеялами, чтобы не замерзнуть», — пожаловался петербуржец.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города на 100% к отопительному сезону. Отмечаем, что паспорта готовности выдали 23 806 жилым зданиям Северной столицы.