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Портал dogyay.com назвал семь пород собак, которые не подходят для жизни в квартире

Общество
Портал dogyay.com назвал семь пород собак, которые не подходят для жизни в квартире
52.fsin.gov.ru  /  Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Лондон, 25 ноября. Многие собаки не подходят для жизни в квартире. Приняв решение завести бигля или таксу, человек сильно пожалеет об этом, сообщает портал dogyay.com.

Бордер-колли, бигль, чихуахуа, такса, лабрадор, йоркширский терьер, немецкая овчарка — список пород, которые являются буквально настоящей бедой в условиях современных квартир, достаточно широк. Кинологи категорически не советуют заводить их городским жителям.

К примеру, немецкая овчарка и лабрадор нуждаются в просторе и выполнении специальных упражнений, для которых подойдет только частный дом. Бордер-колли может портить вещи и вредить другим питомцам, а бигль будет издавать неприятные звуки.

Невыносим в быту и йоркширский терьер. Дело в том, что эта собака постоянно лает, особенно тогда, когда хозяина нет дома. А вот таксу сложно удержать на месте, так как она любит много двигаться. Хотя, казалось бы, с ее размерами порода идеально подходит для квартиры.

Ранее кинолог Анатолий Котенко рассказал, как вести себя с бродячими собаками. По его словам, нужно останавливаться и замирать на месте, чтобы животные потеряли интерес к человеку.

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