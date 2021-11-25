Минобороны КНР: Пекин не пойдет на компромисс по вопросу Тайваня

Пекин, 25 ноября. Вооруженные силы США осуществили целую серию провокаций в Южно-Китайском море и в Тайваньском проливе. Власти КНР намерены решительно бороться с американскими «безответственными действиями», заявил официальный представитель китайского военного ведомства У Цянь.

Пекин отвергает саму возможность компромисса по вопросу своей территориальной целостности. Остров Тайвань является неотъемлемой частью КНР, подчеркнул представитель минобороны Китая У Цянь.

«Мы многократно заявляли, что принципами развития отношений между вооруженными силами двух стран (США и Китая. — Прим. ред.) является недопущение посягательств на суверенитет КНР, ее достоинство и ключевые интересы. Особенно это касается Тайваня, Китай не допустит появления какого-либо пространства для компромисса», — отметил представитель оборонного ведомства.

По его словам, США не должны питать никаких иллюзий по поводу суверенитета Китая над Тайванем.

Ранее стало известно, что американские власти могут отказаться от военной поддержки Тайваня из-за опасений перед возросшей мощью китайской армии. О панике в тайваньском руководстве в связи с отсутствием гарантий военной помощи со стороны США информировал «Царьград».