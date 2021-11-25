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Калифорния переживает эпидемию массовых ограблений магазинов

Весь мир
Калифорния переживает эпидемию массовых ограблений магазинов
Global Look Press  /  Raymond Ahner / The Photo Access

Сакраменто, 25 ноября. Власти Калифорнии обеспокоены по поводу резкого увеличения количества магазинных краж, которое фиксируется в последние недели.

В преддверии сезона праздников организованные банды злоумышленников, некоторые из которых вооружены молотками и ломами, провели целую серию краж в элитных магазинах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных городов, похитив товары на десятки тысяч долларов.

В Санта-Розе четверо молодых людей в среду утром забежали в магазин Apple и скрылись с товарами на 20 000 долларов.

Полиция Пало-Альто сообщила, что в воскресенье вечером патрульные задержали двух женщин при попытке украсть вещи из бутика одежды RealReal в центре города. Согласно заявлению департамента полиции, 30—40 человек, которые прибыли примерно на 20 машинах, попытались выломать стеклянную входную дверь магазина. Охранник сообщил об этом, и злоумышленники разбежалась, когда прибыла полиция. Полиция обнаружила в автомобиле женщин, задержанных на месте происшествия, одежду, которая ранее этим вечером была похищена в другом магазине. Стоимость вещей оценивается по меньшей мере в 15 000 долларов.

В понедельник вечером около 20 человек напали на магазин Nordstrom в торгово-развлекательном комплексе Grove в центре Лос-Анджелеса и скрылись с товарами на сумму около 5 000 долларов.

В Сан-Франциско подобные ограбления фешенебельных магазинов происходят регулярно и стали уже привычным явлением для горожан и полиции.

Сами полицейские жалуются, что всплеск преступлений связан со слишком мягкими наказаниями, предусмотренными за их совершение законодательством Калифорнии.

По словам представителя полиции Сан-Франциско, лейтенанта Трейси Макрэй, ее абсолютно не удивляет происходящее, так как грабители уверенны в своей безнаказанности благодаря законодательству Калифорнии, которое не предусматривает уголовную ответственность за кражи, если стоимость похищенного не превышает 950 долларов.

«Ограбления совершаются организованными группами, которые не боятся возможных последствий. Люди приезжают в город и совершают преступления, зная, что им за это ничего не будет», — рассказала она в интервью каналу Fox News.

По словам лейтенанта Макрэй, особой популярностью среди преступников пользуются ювелирные магазины, торговые центры, а также магазины премиальных брендов, таких как Louis Vuitton, Burberry, Yves Saint Laurent.

Основной причиной взрывного роста магазинных краж представитель полиции называет Закон о безопасных районах и школах, известный как «Предложение 47». Согласно этому законодательству, в штате была отменена уголовная ответственность за совершение имущественных преступлений, включая кражи, мошенничество и подделку чеков, в случаях, если сумма ущерба не превышает 950 долларов.

«Большая ложь связана с «Предложением 47». Американский союз защиты гражданских свобод поддержал его, заявив, что школы и районы станут более безопасными. Но они не стали. Воры быстро поняли свои преимущества: я могу украсть до 950 долларов и все что мне грозит в случае поимки — это фиксация моего правонарушения со стороны полиции», — говорит Трейси Макрэй.

По данным полиции, только в Сан-Франциско в 2021 году было зарегистрировано более 25 тысяч случаев краж, что на 13,4% больше, чем в 2020 году.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ходе состоявшейся 23 ноября пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, который касался разгулу преступности. Ньюсом пообещал увеличить количество полицейских патрулей в торговых кварталах с целью предотвращения незаконных действий.

«Нам нужно разогнать эти преступные группировки, и мы должны сделать из этих людей пример», — заявил губернатор.

В то же время в полиции скептически отнеслись к этим мерам, указывая, что только возвращение уголовных наказаний за совершение преступлений может исправить ситуацию, но при нынешних законах пойманные воришки освобождаются прямо на месте преступления и вольны снова «идти по магазинам».

Пользователи соцсетей уже высмеяли предложение губернатора, неспособного справиться с разгулом преступности, намекнув, что при его правлении Калифорния «упокоится с миром».

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