Москва, 25 ноября. Украина саботирует выполнение Минских соглашений по Донбассу, а власти Франции и ФРГ вместо принуждения Киева к миру занимаются политическими спекуляциями против России. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила деструктивную политику Парижа и Берлина.

Франция и Германия приписывают России «уклонение» от переговоров в рамках «нормандского формата», хотя опубликованная переписка глав дипломатических ведомств стран «четверки» свидетельствует об обратном, подчеркнула представитель МИД РФ в ходе брифинга.

Опубликовав переписку глав МИД трех стран, отметила Захарова, Смоленская площадь поступила правильно. Находящиеся в открытом доступе документы полностью опровергают эти нападки, уверена российский дипломат.

Публикация переписки с министрами иностранных дел стран «нормандской четверки» по Донбассу главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым — это исторический шаг. Об этом заявил ранее политолог Алексей Зудин.