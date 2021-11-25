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Захарова: ФРГ и Франция должны прекратить политические спекуляции по Украине против России

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 13:31
Политика
Захарова: ФРГ и Франция должны прекратить политические спекуляции по Украине против России
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 25 ноября. Украина саботирует выполнение Минских соглашений по Донбассу, а власти Франции и ФРГ вместо принуждения Киева к миру занимаются политическими спекуляциями против России. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила деструктивную политику Парижа и Берлина.

Франция и Германия приписывают России «уклонение» от переговоров в рамках «нормандского формата», хотя опубликованная переписка глав дипломатических ведомств стран «четверки» свидетельствует об обратном, подчеркнула представитель МИД РФ в ходе брифинга.

Опубликовав переписку глав МИД трех стран, отметила Захарова, Смоленская площадь поступила правильно. Находящиеся в открытом доступе документы полностью опровергают эти нападки, уверена российский дипломат.

Публикация переписки с министрами иностранных дел стран «нормандской четверки» по Донбассу главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым — это исторический шаг. Об этом заявил ранее политолог Алексей Зудин.

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Все новости / Политика / Захарова: ФРГ и Франция должны прекратить политические спекуляции по Украине против России
Мария Захарова украина россия донбасс минские соглашения нормандская четверка франция германия мид россии
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