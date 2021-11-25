Россияне могут получить возможность пользоваться «кредитными каникулами» постоянно

Москва, 25 ноября. Банк России хочет предоставить гражданам возможность пользоваться «кредитными каникулами» на постоянной основе. Об этой инициативе рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Законодательная поддержка такой меры была бы очень востребована, считает представитель ЦБ.

«Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку. Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент», — цитирует Мамуту ТАСС.

На данный момент правом на отсрочку или снижение платежей могут воспользоваться ипотечные заемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также механизм «кредитных каникул», который, кроме ипотечных, касался и потребительских кредитов, временно действовал в связи с пандемией в прошлом году.

Банк России ранее поддержал стремление кредиторов получить доступ к истории паспортов потенциальных заемщиков. Данное изменение позволит их в достаточной степени идентифицировать и оценить.

В число городов, жители которых предпочитают больше трудиться, чем накапливать долги, вошли Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, а также Северная столица. Подработка в большей степени популярна среди молодежи, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».