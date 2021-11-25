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Техасский 82-летний прыгун с шестом бьет мировые рекорды

Общество

Дон Иссет с детства любил спорт. Еще в юном возрасте техасец посещал различные секции. После небольшого, в рамках его возраста, перерыва, 66-летний житель Техаса вернулся к занятиям и на этот раз взялся за дело всерьез.

На счету чемпиона немало рекордов. Главный из них — прыжок на высоту 277 сантиметров, что является лучшим показателем для его возрастной категории.

«Я нахожусь в группе от 80 до 84 лет, и именно там я сейчас соревнуюсь. Это справедливо, ведь чем ты старше, тем меньше у тебя соперников твоего возраста», — признался спортсмен.

И действительно, большинство спортсменов достигают пика карьеры, будучи на полвека моложе Дона. Только самые преданные остаются в спорте до пенсии. Иссет рассказывает, что совместные занятия и общие увлечения очень сближают людей, и они становятся друзьями навсегда.

«Мастера спорта по прыжкам с шестом — это особая группа людей, им, в основном, 50 — 60 лет, у многих свои школы, но для кого-то это просто хобби. После соревнований мы нередко собираемся и идем вместе праздновать. Мы дружим семьями», — поделился прыгун.

Тренер почтенного рекордсмена Чад Эндрюс вспоминает, как десять лет назад тот пришел к нему на занятия и сразу продемонстрировал выдающиеся результаты.

«Когда он пришел в мой клуб и начал прыгать, я сказал: «Дон, у тебя есть задатки, если мы уделим этому больше внимания, я думаю, что мы побьем пару мировых рекордов. В итоге мы действительно побили их несколько раз, так что это было чертовски интересное путешествие», — гордится своим подопечным американец.

82-летний прыгун с шестом советует всем людям преклонного возраста как можно больше тренироваться, обязательно слушаться тренера и черпать всю необходимую информацию из открытых источников. По его мнению, оздоровление населения обязательно поднимет и средний возраст обладателей мировых рекордов.

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