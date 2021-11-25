Захарова назвала нелегитимными санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 25 ноября. Союзники Соединенных Штатов страдают от американских санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Во время общения с журналистами российский дипломат отметила, что ограничения, введенные со стороны Вашингтона, являются незаконными.

«Российская позиция остается неизменной: односторонние, антироссийские санкции — нелегитимны», — сообщила Захарова.

Она добавила, что действия США наносят вред не столько интересам Москвы, сколько союзникам Белого дома, в частности Германии и остальным странам Евросоюза.

Как стало известно ранее, Захарова подвергла критике вмешательство США в энергетическую политику других стран.