Роботизированные системы разведки «Сектант» поступили на вооружение Тихоокеанского флота РФ

Владивосток, 25 ноября. Первая партия малогабаритных роботизированных систем разведки 1К144 «Сектант» поступила на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

В сообщении пресс-службы ТОФ отмечается, что комплекс мультимониторинга «Сектант» представляет собой новое поколение разведывательно-сигнализационных систем. Эти комплексы способны определять число движущихся людей, количество техники и ее тип, а также выдавать координаты и направление движения объектов.

«Осваивать новый комплекс разведки морские пехотинцы ТОФ начнут в новом периоде обучения, который стартует 1 декабря», — подчеркнули в пресс-службе флота.

Известно, что роботизированная система «Сектант» самостоятельно подстраивается под уровень фоновых помех, а диапазон ее рабочих температур позволяет использовать 1К144 в любых погодных условиях Дальнего Востока.

Ранее в статье для американского журнала The National Interest упоминалось, что обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе подталкивает Россию к модернизации и усилению ТОФ.

Также сообщалось, что Тихоокеанский флот РФ пополнится новейшими подлодками проекта 955 «Борей-А» и атомными субмаринами проекта 885М «Ясень-М», передает «Царьград».