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Роботизированные системы разведки «Сектант» поступили на вооружение Тихоокеанского флота РФ

Армия
Роботизированные системы разведки «Сектант» поступили на вооружение Тихоокеанского флота РФ
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Владивосток, 25 ноября. Первая партия малогабаритных роботизированных систем разведки 1К144 «Сектант» поступила на вооружение приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

В сообщении пресс-службы ТОФ отмечается, что комплекс мультимониторинга «Сектант» представляет собой новое поколение разведывательно-сигнализационных систем. Эти комплексы способны определять число движущихся людей, количество техники и ее тип, а также выдавать координаты и направление движения объектов.

«Осваивать новый комплекс разведки морские пехотинцы ТОФ начнут в новом периоде обучения, который стартует 1 декабря», — подчеркнули в пресс-службе флота.

Известно, что роботизированная система «Сектант» самостоятельно подстраивается под уровень фоновых помех, а диапазон ее рабочих температур позволяет использовать 1К144 в любых погодных условиях Дальнего Востока.

Ранее в статье для американского журнала The National Interest упоминалось, что обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе подталкивает Россию к модернизации и усилению ТОФ.

Также сообщалось, что Тихоокеанский флот РФ пополнится новейшими подлодками проекта 955 «Борей-А» и атомными субмаринами проекта 885М «Ясень-М», передает «Царьград».

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тихоокеанский флот морская пехота сектант система разведки
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