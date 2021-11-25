Группу «Земляне» признали «Возрождением года» по версии премии Leaders Awards

Москва, 25 ноября. Рок-группа «Земляне» получила премию Leaders Awards. Музыкальный коллектив признали победителем в номинации «Возрождение года».

Церемония награждения прошла в столичном концертном зале «Мир» 24 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе «Землян». Гитарист группы Игорь Романов поздравил поклонников с вручением премии Leaders Awards и назвал ее общей заслугой музыкантов и почитателей их творчества.

«Мы неизменно встречаем на сцене теплый прием, любовь публики для нас всегда главная награда», — подчеркнул гитарист.

О победе «Землян» в номинации «Возрождение года» объявил космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС, пишет kp.ru. Он поприветствовал музыкантов и поздравил их с наградой прямо из космоса.

Ранее «Земляне» исполнили свои культовые песни на концерте в честь поэта Леонида Дербенева. Гитарист коллектива отметил, что стихи автора никогда не устареют.