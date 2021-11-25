Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 14:23
14:20
Общество
«Аэрофлоту» присвоили звание лучшей авиакомпании Восточной Европы
14:20
Политика
Мишустин выразил озабоченность из-за возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане
14:17
Происшествия
Губернатор Цивилев сообщил о госпитализации 38 горняков после ЧП на шахте «Листвяжная»
14:16
Весь мир
Прокурор Международного уголовного суда посетит Ливию в следующем году
14:15
Общество
Техасский 82-летний прыгун с шестом бьет мировые рекорды
14:14
Политика
Захарова заявила об отсутствии прогресса в вопросе дипсобственности России в США
14:13
Общество
Психолог Наумова рассказала, какие действия родителей могут довести ребенка до суицида
14:13
Происшествия
Разработчика экспериментальной вакцины от COVID-19 нашли мертвым в Москве
14:11
Общество
Вдова Табакова вспомнила, как праздновала Новый год при жизни актера
14:09
Общество
Отключили воду и отопление: петербургские коммунальщики в очередной раз показали неготовность к зиме
Все новости

Лидер Радикальной партии Ляшко: Зеленский намерен ввести военное положение на Украине

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 13:09
Армия
Лидер Радикальной партии Ляшко: Зеленский намерен ввести военное положение на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 ноября. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует 1 декабря ввести военное положение в стране.

По его словам, на ближайших заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может быть инициирован вопрос введения военного положения.

«Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью — контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова», — сказал Ляшко в эфире украинского телеканала «Наш».

По мнению политика, поводом для такого решения послужат массовые акции, на которых люди намерены протестовать против экономической и международной политики нынешних властей, передает телеканал «360».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил об увеличении рисков провокаций на крымском направлении со стороны Украины. По его словам, Киев продолжает деструктивную деятельность, которая направлена на оказание негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Крыму.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Лидер Радикальной партии Ляшко: Зеленский намерен ввести военное положение на Украине
украина зеленский ляшко военное положение
Комментировать