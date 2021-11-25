Лидер Радикальной партии Ляшко: Зеленский намерен ввести военное положение на Украине

Киев, 25 ноября. Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует 1 декабря ввести военное положение в стране.

По его словам, на ближайших заседаниях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может быть инициирован вопрос введения военного положения.

«Зеленский планирует на СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца, и делается это с одной целью — контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова», — сказал Ляшко в эфире украинского телеканала «Наш».

По мнению политика, поводом для такого решения послужат массовые акции, на которых люди намерены протестовать против экономической и международной политики нынешних властей, передает телеканал «360».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил об увеличении рисков провокаций на крымском направлении со стороны Украины. По его словам, Киев продолжает деструктивную деятельность, которая направлена на оказание негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Крыму.