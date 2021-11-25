Депутат НС ДНР Крюкова назвала демагогией призыв ЕС к РФ отказаться от помощи Донбассу

Признание Россией сертификатов качества ДНР и ЛНР не нарушает Минских соглашений, Москва протягивает Донбассу руку помощи. Об этом ФАН рассказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Юлия Крюкова.

Призыв ЕС

Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа о гуманитарной поддержке Донбасса и призвал отменить его. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

По мнению Брюсселя, указ якобы направлен «на дальнейшее отделение неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей», а это противоречит целям Минских соглашений. В ЕС считают, что такие меры якобы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — заявили дипломаты.

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Указ, который президент подписал 15 ноября, касается гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сама продукция — допускаться до госзакупок. Документ отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.

Попытка манипуляции

Как отметила Юлия Крюкова, все претензии руководителей Евросоюза, равно как и украинских властей, безосновательны. Никаких нарушений Минских соглашений в указе о признании сертификатов качества ДНР и ЛНР в России нет.

«Это абсолютно мирный, можно даже сказать, гуманитарный указ», — заметила Юлия Крюкова.

Она обратила внимание, что на фоне блокады Донбасса со стороны Украины, боевых действий, которые в значительной степени ограничивают поступление инвестиций в экономику народных республик, открытие российских рынков — это рука помощи от братского народа. Это возможность развиваться и расти, повышать уровень жизни и социальных гарантий.

«Наши оппоненты говорят, что этот указ усложнит процесс реинтеграции Донбасса? Но они сами делают все, чтобы Донбасс никогда не проявил желания вернуться в украинское политическое или экономическое поле. За эти годы они должны были бы уже понять, что обстрелами и откровенно нацистскими законами Донбасс не вернуть. И раз все это продолжается, значит, не особо они и хотят нашего возвращения», — добавила Юлия Крюкова.

Пресс-служба Народного совета ДНР /

Она обратила внимание на еще один момент. Сегодня идут масштабные процессы по получению гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР. Логично, что Россия будет признавать товары, произведенные ее же гражданами.

«Так что никаких аргументов об отмене важного для республик указа нет и быть не может. Это демагогия и попытка манипуляции общественным мнением, которая останется без каких-либо практических результатов. И в Киеве, и в Европе это понимают, но пытаются делать хорошую мину при плохой игре», — заключила Юлия Крюкова.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что военнослужащие впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, многократно посещавший зону боевых действий в Донбассе, ранее объяснил, с чем связано активное применение этих аппаратов вблизи линии соприкосновения.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.