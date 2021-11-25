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ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 7,16%

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 13:05
Экономика
ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 7,16%
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 25 ноября. Центробанк России опубликовал отчет о результатах мониторинга процентных ставок по рублевым вкладам в десяти ведущих банках страны. Результаты приводит «Коммерсантъ».

Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,16% против 6,98% в первой декаде. Этот показатель стал рекордно высоким с третьей декады июня 2019 года. Тогда его значение находилось на уровне 7,27%. По итогам минувшего октября рост составил 6,7%.

Индикатор средней максимальной процентной ставки является средним арифметическим максимальных процентных ставок десяти банков, где расположен наибольший объем депозитов физических лиц. В список входят Сбербанк, ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», банк «ФК Открытие», «Россельхозбанк», «Тинькофф-банк», Московский кредитный банк и «Совкомбанк».

Наряду с этим ЦБ предлагает разработать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Процентная ставка по такому депозиту может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки.

Тем временем хищения денег со счетов россиян с помощью социальной инженерии сократились и составляют 48% в общем объеме. Речь идет о побуждении клиентов банков к самостоятельному проведению операций путем обмана или злоупотребления доверием, пишет INFOX.

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Все новости / Экономика / ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 7,16%
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