Кулеба: Украина примет участие в министерской встрече НАТО в Риге по Черному морю

Киев, 25 ноября. Украина и Грузия примут участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в формате «30+2» в Риге по безопасности в Черном море. Об этом заявил в ходе брифинга министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

Несмотря на то, что на повестке переговоров глав МИД стран Альянса должна стоять обстановка в Черноморском регионе, чиновник с Михайловской площади намерен поднять тему безопасности сухопутных границ Украины и России. По словам главы главы дипломатического ведомства, переговоры продлятся с 30 ноября по 1 декабря.

«30 ноября и 1 декабря я приму участие в заседании министров иностранных государств — членов НАТО в Риге. Это формат "30+2" — НАТО плюс Украина и Грузия — на тему безопасности в Черноморском регионе», — заявил дипломат в ходе брифинга.

Вооруженные силы стран НАТО наращивают свое присутствие в Черном море. Ранее для проведения учений в регион был направлен ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke.