Экономист Юшков указал на везение Молдавии в ситуации с «Газпромом»

Москва, 25 ноября. Россия была вынуждена поставить ультиматум Молдавии, пригрозив отключением газа в том случае, если Кишинев не внесет платеж за топливо в срочном порядке.

Экономист, аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что «Газпром» вынужден был пойти на данный шаг, так как власти Республики Молдовы крайне несерьезно отнеслись к выполнению своих обязательств по новому контракту, а также по выплате старого долга.

«В сентябре-октябре были жесткие переговоры по новому контракту, и "Газпром" вполне мог дожать Молдавию в плане перехода на привязку цены к спотовому рынку. Но в последний момент, когда стало понятно, что Республика Молдова просто не потянет такие цены, Россия пошла навстречу. Однако в ответ Молдавия заявила, что это их "победа" в переговорах с "Газпромом", хотя в реальности это была просто добрая воля со стороны России. Так что это явно не совсем адекватная реакция Молдавии на произошедшее», — заявил эксперт в эфире радио «Sputnik на русском».

Юшков уверен, что даже в сложившейся ситуации «Газпром» выбрал самый мягкий вариант воздействия на Молдавию. По его словам, российская сторона легко могла бы полностью отключить газ Республике Молдавии или оставить подачу только для потребителей. С технической точки зрения осуществить это было бы крайне просто.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«В Молдавию газ идет через Украину, и "Газпром" просто сообщил бы "Нафтогазу", что обнуляет поставки по этому направлению. Но смысл ультиматума был в том, чтобы Молдавия в принципе вернула деньги. Видимо, без этого Республика Молдова не собиралась выделять средства из бюджета, а у «Молдовагаза» этих денег просто не было. Теперь цель достигнута — деньги будут», — пояснил аналитик.

При этом и с юридической стороны дела правда была бы полностью на стороне «Газпрома». Именно он мог бы подавать иски в международные суды за невыполнение контрактных обязательств со стороны Молдавии. Как подчеркивает аналитик, все другие мировые поставщики никогда не заключили бы новый контракт с Молдавией, пока она не выплатила все долги по прошлым договорам. В данном случае Кишиневу действительно повезло, что «Газпром» достаточно лоялен в этих вопросах, и учитывает исторические связи двух стран.

«Я не припомню в мировой практике, чтобы кто-то поставлял газ, если есть просрочка. Ни одна компания в мире, я думаю, вообще не подписала бы новый договор, пока с ней не рассчитались по старому контракту. Сразу были бы арбитражи и суды, а потом уже диалог по новым контрактам. То, что "Газпром" вообще подписал в октябре договор — такого ни одна компания, наверное, не сделала бы», — подчеркнул экономист Игорь Юшков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду ясно дала понять, что намерена приложить максимум усилий, чтобы сохранить, а желательно, и увеличить товарооборот с Россией.