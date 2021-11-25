Елена Панина: «Америка трещит по швам, но нам от этого не легче»

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял в своей резиденции 18-летнего Кайла Риттенхауса, который на глазах превращается в символическую фигуру, знаменующую собой сопротивление «старой Америки» порядкам, насаждаемым Демократической партией США.

Перед этим суд присяжных полностью оправдал юношу, стрелявшего в состоянии аффекта в набросившихся на него участников прошлогодних массовых беспорядков под эгидой BLM. Сторона обвинения готовилась посадить Риттенхауса пожизненно или, что одно и то же, на 164 года. Однако присяжные сочли, что тинейджер защищался. Ранее Трамп уже отмечал, что если эти действия не являются самообороной, то тогда не ясно, что такое самооборона вообще.

Поразительно, но «прогрессивная общественность» из числа записных сторонников Демпартии в грубую полемику с Трампом в стиле «расист отмазывает расиста» вступать не стала. Еще несколько месяцев назад такое едва ли было возможно. После инцидента со «штурмом Капитолия» он был отрезан от большинства своих аккаунтов в социальных сетях и ушел в информационную самоизоляцию. Однако с лета все изменилось — экс-президент триумфально вернулся в политическую жизнь страны, полностью подмяв под себя Республиканскую партию США.

ТАСС / POOL via ZUMA Press Wire

Вердикт суда в Кеноше, штат Висконсин, стал шоком для так называемой американской прогрессивной общественности. Президент сообщил , что ощущает «гнев и озабоченность» таким решением, и в дежурных формулировках призвал граждан сохранять порядок. СМИ ожидали как раз обратного — массовых беспорядков, однако ничего подобного не произошло. И это тоже не очень хороший сигнал для демократов: их способность выводить свой актив на улицу резко снизилась по сравнению с минувшим годом, что говорит об общем ослаблении их позиций.

В целом ноябрь выдался неудачным для Демократической партии США и на полях политических баталий. 2 ноября демократы неожиданно проиграли выборы в Виргинии, которая до этого на протяжении трех электоральных циклов была их оплотом. Впрочем, поражение символично не только этим. В 1861-1865 гг. столица Виргинии, Ричмонд, была не только центром отдельно взятого американского штата, но и столицей конфедерации, созданной отделившимися штатами юга.

При этом демократы придавали победе в Виргинии особое значение, рассматривая исход выборов как модельный для предстоящих выборов в конгресс (2022 год) и президентских выборов (2024 год). Об этом говорила и вице-президент Камала Харрис, о чем теперь, вероятно, жалеет: слишком уж неблагоприятным для демократов получается прогноз на ближайшие годы.

Роберт Каган, супруг замглавы Госдепа США Виктории Нуланд и в какой-то степени идеолог Демпартии, выступил с алармистской статьей, где доказывал, что «угроза демократии» в США сейчас даже больше, чем в 2020 году, когда Трамп был президентом. Тогда против него работала мощная группа противодействия внутри Республиканской партии США, сегодня же пятая колонна изолирована и выведена из руководящих органов, истеблишмент утратил над партией контроль.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Республиканская партия, по мнению Кагана, превратились в партию вождистского типа, которая хочет лишить американцев основополагающих прав и свобод. Запугивает он свою аудиторию и возможным распадом США, отмечая нездоровую, с его точки зрения, активность 18 штатов, где у власти находятся республиканцы и где принимаются законы, усиливающие контроль за проведением выборов.

Можно привести факты, подтверждающие эти прогнозы. К примеру, некоторые территории, где большинство составляют республиканцы, действительно выдвинули ряд инициатив, направленных на выход из состава демократических штатов. Несколько округов хотят перейти из «прогрессивного» Мэриленда в консервативную Западную Виргинию.

Еще раньше подобную идею выдвигали жители оказавшегося во власти BLM штата Орегон, сделавшие заявку на присоединение к считающемуся «трампистским» штату Айдахо. К этим эпизодам можно добавить и еще один: скандально известный разработчик антироссийских санкций сенатор Тед Круз в ходе своего публичного выступления изложил условия, при которых Техас может выйти из состава США. По мнению Круза, это произойдет в том случае, если демократы лишат штаты права организовывать выборы, придадут статус штата населенному преимущественно чернокожими федеральному округу Колумбия со столицей в Вашингтоне, а также «расширят масштабы фальсификации выборов».

Таким образом, уровень конфронтации в американском обществе продолжает повышаться. Если раньше это было «сезонным событием», связанным с приближением выборов, то теперь атмосфера взаимной враждебности и недоверия стала перманентным явлением.

На это накладывается кризис системы общественной безопасности в США. Массовые увольнения и деморализация полиции после событий 2020 года дает сегодня свои плоды: Америка перестает быть безопасной страной, бандитизм охватывает уже элитные кварталы, что раньше было немыслимо.

flickr.com / Richy!

Возникает резонный вопрос, хорошо это для России или плохо? Если следовать старой логике «межстранового противостояния», то ослабление главного геополитического конкурента — это всегда хорошо.

Однако в XXI веке ситуация куда сложнее, чем в XX. Если исходить из того, что источником враждебности к России является прежде всего глобальное «глубинное государство», позицию которого лишь ретранслирует нынешняя власть США, то дестабилизация американской национальной государственности является не радостным, а, скорее, печальным фактом.

И демократы, и республиканцы одинаково одержимы русофобией и состязаются друг с другом в том, кто причинит нашей стране больший ущерб, кто введет еще более жесткие санкции. Чем сильнее вражда между ними, тем выше градус русофобии. В этом контексте американский истеблишмент вполне может ради выпуска пара внутри страны сфокусироваться на агрессивной внешнеполитической повестке — прежде всего повестке антироссийской.

Неслучайно в последние недели крупнейшие мировые СМИ, рупоры глобалистских кланов, вещают о «захватнических планах» РФ в отношении Украины.

Заявления такого рода могут быть дымовой завесой для прикрытия очень опасных, направленных против нашей страны провокаций Запада, элиты которого не оставляют надежд решить свои проблемы по заветам Бжезинского — «против России, за счет России и на обломках России».