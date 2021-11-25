Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 14:22
14:20
Общество
«Аэрофлоту» присвоили звание лучшей авиакомпании Восточной Европы
14:20
Политика
Мишустин выразил озабоченность из-за возможной гуманитарной катастрофы в Афганистане
14:17
Происшествия
Губернатор Цивилев сообщил о госпитализации 38 горняков после ЧП на шахте «Листвяжная»
14:16
Весь мир
Прокурор Международного уголовного суда посетит Ливию в следующем году
14:15
Общество
Техасский 82-летний прыгун с шестом бьет мировые рекорды
14:14
Политика
Захарова заявила об отсутствии прогресса в вопросе дипсобственности России в США
14:13
Общество
Психолог Наумова рассказала, какие действия родителей могут довести ребенка до суицида
14:13
Происшествия
Разработчика экспериментальной вакцины от COVID-19 нашли мертвым в Москве
14:11
Общество
Вдова Табакова вспомнила, как праздновала Новый год при жизни актера
14:09
Общество
Отключили воду и отопление: петербургские коммунальщики в очередной раз показали неготовность к зиме
Все новости

Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:51
Армия
Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам
Prt Scr youtube.com  /  KronstadtCompany

Москва, 25 ноября. Компания «Рособоронэкспорт» в ближайшем будущем планирует вывести на международные рынки вооружений тяжелые ударные БПЛА и дроны-камикадзе российского производства. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Михеев.

Российские разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орион-Э» уже пользуются спросом среди зарубежных заказчиков, сообщил руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки вооружений EDEX — 2021, которая состоится в столице Египта.

«В этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты», — заявил Михеев.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщил, что новейшие беспилотники и современные РЛС широко используются для охраны российских границ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам
бпла рособоронэкспорт беспилотники
Комментировать