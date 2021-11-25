Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам

Москва, 25 ноября. Компания «Рособоронэкспорт» в ближайшем будущем планирует вывести на международные рынки вооружений тяжелые ударные БПЛА и дроны-камикадзе российского производства. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Михеев.

Российские разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орион-Э» уже пользуются спросом среди зарубежных заказчиков, сообщил руководитель Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки вооружений EDEX — 2021, которая состоится в столице Египта.

«В этом году уже поставили заказчикам свыше 50 беспилотников "Орлан-10Е". Готовимся к выводу в ближайшее время новых образцов, среди которых дроны-камикадзе и тяжелые ударные аппараты», — заявил Михеев.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщил, что новейшие беспилотники и современные РЛС широко используются для охраны российских границ.