Бородина посмеялась над бывшим мужем и его новой возлюбленной

Москва, 25 ноября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Ксения Бородина отреагировала на слухи о новой возлюбленной своего экс-супруга — бизнесмена Курбана Омарова. Знаменитость посмеялась над бывшим мужем и его загадочной избранницей.

Недавно Омаров заинтриговал поклонников снимком с рукой девушки, однако лицо новой пассии не показал. Внимательные пользователи Сети тут же устроили собственное расследование и попытались определить личность возлюбленной бизнесмена по отражению в часах.

На фоне этой ситуации подписчики Бородиной задали ей в Instagram Stories вопрос, касающийся ее личной жизни. У телеведущей спросили с намеком на Омарова, почему в ее часах никогда не удается кого-либо рассмотреть.

«Может, в следующий раз надо купить оригинал? Через паль легче разглядеть», — пошутила в ответ знаменитость.

Кроме того, отвечая на вопрос, блогер опубликовала недвусмысленную цитату. Похоже, Бородина хотела намекнуть, что не следит за публикациями бывшего мужа в соцсетях.

«Представь, что кто-то хочет тебя взбесить, а ты даже не смотришь их истории», — говорится в цитате.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Телеведущая и бизнесмен развелись после шести лет брака, но точную причину разрыва так и не назвали. У бывших супругов есть общая дочь Теона.

Ранее Курбан Омаров посмеялся над подписчицами, которые пытались вычислить его новую девушку по отражению в часах. Предприниматель посочувствовал мужьям этих женщин.