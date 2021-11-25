Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом

Москва, 25 ноября. Большая часть «нашкодивших котов» успевает сбежать из России за границу до того, как их привлекут к ответственности. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя информацию о проверке правоохранителями экс-юриста ФБК1 (запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь на предмет размещения ложных сведений.

Корреспондент RTVI обратила внимание, что правоохранители по заявлению Пригожина начали проверку высказываний бывшего юриста «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Любови Соболь на предмет размещения ложных сведений о бизнесмене в одном из роликов на YouTube.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала ответ предпринимателя по указанной теме. По мнению Пригожина, те личности, которые распространяют недостоверную информацию, обязаны понести справедливое наказание.

«Да, действительно юридическая служба этим занимается. Безусловно, огорчает тот факт, что большинство нашкодивших котов успевают убежать из страны к своим зарубежным кураторам до того, как их привлекут за злодеяния. Но с другой стороны, это неплохо, от этого в плюсе экология страны, в воздухе меньше пахнет фекалиями. Хотя лично к Любе Соболь я отношусь с симпатией. И надеюсь, наказание ей пойдет на пользу. Как говорится, на свободу с чистой совестью», — заявил предприниматель.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Сотрудники отдела полиции по району «Хамовники» в Москве начали проверку по заявлению Пригожина 25 ноября. Бизнесмен призвал правоохранителей проверить Соболь на предмет распространения недостоверных сведений.

Как стало известно ранее, Соболь стала фигуранткой уголовного дела о клевете в отношении Пригожина. По итогам следственных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.