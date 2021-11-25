В крупнейшем порту Ирака произошло возгорание нескольких бензовозов

Багдад, 25 ноября. Крупный пожар произошел в главном иракском порту Умм-Каср, который расположен на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

اخماد حريق اندلع في صهاريج محملة بمادة البنزين مجاور احدى محطات الوقود قرب ميناء ام قصر جنوب البصرة.

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Как рассказывают очевидцы. Перед тем как произошло возгорание был взрыв, после этого загорелась одна из цистерн, которая стояла недалеко от охранного ограждения возле заправочной станции у Северного порта. Спустя некоторое время огонь перекинулся еще на один бензовоз.

«Прибывшие на место пожарные сумели локализовать возгорание. Были организованы работы по дальнейшему нераспространению пламени», — сообщил представитель иракских силовых структур.

Несколько часов спасателям понадобилось для того, чтобы полностью потушить огонь и принять все меры для предотвращения повторного возгорания. Сам инцидент обошелся без жертв, причинен лишь материальный ущерб.

«Ситуация не повлияла на работу основных служб, движение транспорта не перекрывалось, было оцеплено лишь место рядом с горящими автомобилями», — заявила дирекция генеральной компании портов Ирака.

Теперь ведется следствие, в ходе которого будут установлены причины происшествия.

«Машины были загружены топливом в пределах нормы, поэтому нарушение техники эксплуатации не могло привести к возгоранию. По предварительным данным, имел место некое воздействие, из-за чего все случилось», — пояснил инсайдер в силовых структурах.

Умм-Каср — это не просто главный, а скорее единственный крупный порт Ирака. Следователи рассматривали все возможные причины происшествия, в числе которых была диверсия. Но поскольку объект имеет стратегическое значение, обеспечение охраны здесь поставлено на высшем уровне, и от этого предположения отказались.

فيديو .. نشوب حريق داخل سفينة عملاقة بميناء "أم قصر" جنوبي العراقhttps://t.co/G3jUD5C54I — شفق نيوز - shafaq news (@NewsShafaaq) September 4, 2021

Эксперты больше придерживаются версии бытовых причин произошедшего. Скорее всего, пожар возник из-за неисправности в автомобиле, либо из-за безалаберности человека, находившегося рядом с бензовозом.

К слову, именно халатность стала причиной возгорания, возникшего в сентябре 2021 года на буровом судне, пришвартованного у причала Умм-Каср. Тогда из-за короткого замыкания загорелась одна из кают, где проживал экипаж корабля.

Аналогичная причина привела к пожару, о котором рассказывалось зимой 2020 года. В том случае неисправность проводки стала причиной возгорания в одном из промышленных помещений на территории порта.