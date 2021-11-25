РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика

Москва, 25 ноября. Российский экологический оператор (РЭО) намерен выкупить коммерческие «зеленые» облигации компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Вложенные в эти ценные бумаги 2 млрд рублей пойдут на строительство завода по переработке пластика, пишет «Российская газета».

Как отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, это первый в России выпуск «зеленых» облигаций. Их эмитент — компания «ЭкоЛайн-ВторПласт» — занята строительством перерабатывающего завода, стоимость которого оценивается в 7,2 млрд рублей. Производство рассчитано на 60,2 тысячи тонн пластика в год, конечной продукцией станут 120 тысяч контейнеров с добавлением вторичной гранулы.

«Эту гранулу можно будет применять при производстве самых разных изделий — флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов, автомобильных комплектующих. Проект полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии», — пояснил Буцаев.

Ожидается, что Национальный расчетный депозитарий зарегистрирует сделку 29 ноября.

Глава РЭО ранее заявил, что власти России в рамках экспериментальной программы планируют объединить системы ЕГИС УОИТ и ГИС УТКО, отвечающие за учет и мониторинг отходов, на базе платформы «Гостех».