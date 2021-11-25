Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3

Владимир, 25 ноября. Осужденный блогер Алексей Навальный попытался обжаловать решение районного суда, который отклонил его иск к исправительной колонии №3. Владимирский суд отказался принять его сторону, жалоба не была удовлетворена.

Предметом искового заявления блогера стал действующий запрет в отношении адвокатов — им нельзя проносить цифровую технику на встречи с осужденными.

Недавно Навальный подал очередной иск, где ответчиком назначил ИК-2. Он не согласен с тем, что в колонии у него есть статус лица, склонного к экстремизму.