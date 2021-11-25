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Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:52
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
flickr.com  /  @BRQ Network

Триполи, 25 ноября. Союз племен Ливии предостерег от исключения сына экс-лидера страны Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама из президентской гонки. Согласно заявлению организации, это приведет к краху политического процесса.

Высшая избирательная комиссия в среду опубликовала список претендентов на пост главы государства. Ведомство исключило 25 человек из 98 зарегистрированных.

Каддафи-младшего среди кандидатов на президентских выборах не оказалось. Его представители намерены в течение ближайших дней обжаловать решение комиссии в апелляционном суде.

Союз племен раскритиковал действия избиркома, объяснив, что неучастие политика в избирательном процессе повлечет за собой срыв политического урегулирования и общенационального примирения, что приведет к развалу Ливии на ряд небольших государств. Кроме того, под угрозу поставлены усилия по освобождению страны от террористических организаций «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ) и внешнего влияния.

Члены организации опасаются новой вооруженной эскалации. По их словам, из-за снятия кандидатур с выборов велика вероятность того, что стороны вновь прибегнут «к ящикам с боеприпасами вместо урн для голосования».

Ранее журналист-международник Аббас Джума осудил избирком за исключение Сейфа аль-Ислама из списка кандидатов. По его словам, политик популярен среди населения на фоне происходящего в североафриканской стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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