Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана

Лос-Анджелес, 25 ноября. Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками в Instagram снимком украинского кота Степана, который с недовольным видом сидит за столом.

Таким образом поп-принцесса анонсировала выход своего фильма «Кумир». Звезда эстрады пообещала, что в ленте будет «много хитов и ярких картинок».

«Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я да. Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом», — добавила она.

Prt Scr instagram.com / @britneyspears

Публикация Бритни Спирс набрала почти 1,2 млн лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи пошутили о влюбленности артистки в забавного кота.

«Сэм Асгари, найди своей королеве такого же питомца», — посоветовал фолловер бойфренду Спирс.

Кот Степан прославился благодаря TikTok. Хозяйка животного регулярно делится видео, на которых пушистый друг грустно смотрит на бокалы с вином, а на фоне играет старая музыка. Женщина говорила, что Степан — добродушный кот, но из-за своего почтенного возраста просто часто засыпает. И в такие моменты его записывают на видео, передает «360».

Ранее Спирс пригрозила своим родственникам тюрьмой за то, что находилась под их опекой в течение последних 13 лет. По словам звезды, идея об опеке пришла в голову ее «набожной» матери Линн.