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Алтайские ученые разработали способ экономии воды в сельском хозяйстве
Технологии
Алтайские ученые разработали способ экономии воды в сельском хозяйстве
pixabay.com  /  zefe wu

Барнаул, 25 ноября. Ученые Алтайского государственного университета придумали технологию сбережения воды во время полива полей. Специальные автоматические метеостанции будут отслеживать состояние почвы и передавать аграриям информацию о нехватке влаги.

Для исследования на полях Алтая и соседнего Казахстана были установлены специально оборудованные агрометеорологические стационары, передает «Алтайская правда». Эти системы с помощью разнообразных датчиков отслеживают концентрацию, температуру и доступность почвенной влаги на различной глубине.

Как говорят ученые, такой дистанционный мониторинг позволит заметно снизить расход воды при проведении сельскохозяйственных работ. Кроме того, с помощью этой системы можно не только контролировать текущее состояние полей, но и прогнозировать необходимость минимальной обработки почвы на разных участках. Новая технология позволит прогнозировать процесс проникновения воды вглубь земли и значительно снизит стоимость работ по орошению. Разработкой Алтайских ученых уже заинтересовались в засушливом Узбекистане.

Ранее ФАН рассказывал о пользе наличия калимагнезии в почвенном покрове. Присутствие в земле этого соединения позволяет растениям приобрести устойчивость и обеспечивает хороший урожай.

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ученые алтай сельское хозяйство
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