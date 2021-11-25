Американские сенаторы потребовали увеличить объемы поставок летального оружия Украине

Вашингтон, 25 ноября. Американские сенаторы Роб Портман и Джин Шахин заявили о необходимости предоставить Украине современные противотанковые и противовоздушные средства.

По их словам, в 2022 финансовом году необходимо выделить 350 миллионов долларов военной помощи Украине по линии Пентагона, из которых не менее 125 миллионов должны быть потрачены на поставки летального вооружения.

«Я призываю администрацию предоставить дополнительную помощь в виде противовоздушных и противотанковых средств», — говорится в заявлении Портмана.

Ранее начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские военнослужащие применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. При этом он выразил уверенность, что комплексы Javelin и ударные беспилотники Bayraktar станут «существенным психологическим сдерживающим фактором» для защитников Донбасса, передает телеканал «360».