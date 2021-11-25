Глава избиркома Ливии обсудил с послом Великобритании подготовку к выборам

Триполи, 25 ноября. Глава Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих принял делегацию из Великобритании. Он встретился с послом Кэролайн Харнел для обсуждения процесса подготовки к выборам.

По его словам, специалисты успешно завершили этап приема заявок от кандидатов в президенты. В предварительный список вошли 73 человека из 98 желающих. В настоящий момент проходит следующая процедура по проверке документации и рассмотрении апелляций.

Посол Великобритании в Ливии подтвердила поддержку ее правительством предстоящего плебисцита. Она высоко оценила усилия комиссии по созданию цивилизованного представления о приеме заявлений и формировании положительного образа вокруг подготовки к легитимному избирательному процессу.

«Избирком достиг профессиональной модели в области выборов, отвечающей самым высоким международным стандартам», — заявила дипломат.

Кэролайн Харнел и Имад ас-Саих также обсудили возможность прибытия британских волонтеров в Триполи, Бенгази и другие населенные пункты страны. Лондон готов помочь в наблюдении за ходом голосования.

Накануне Высшая избирательная комиссия опубликовала предварительный список кандидатов в президенты. В него вошли всего 73 человека, включая премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба.

Таким образом специалисты ВИК нарушили статью 12 закона о выборах. Она гласит, что выдвиженец обязан покинуть государственную или военную службу за три месяца до начала плебисцита, запланированного на 24 декабря. Глава кабмина не выполнил этого условия.

Журналист-международник Аббас Джума раскритиковал избирком за регистрацию Дабибы в качестве кандидата. Такие действия ставят под угрозу легитимность всего избирательного процесса.