ANNA NEWS: несколько беспилотников Bayraktar перелетели из Украины в Турцию

Москва, 25 ноября. Наблюдается необычная активность перелетов БПЛА Bayraktar из украинского Херсона в турецкий город Ван, сообщает издание ANNA NEWS.

По данным военных корреспондентов ANNA NEWS, как минимум два беспилотника Bayraktar TB2 совершили дальний перелет из Херсона в город Ван, который находится на западе Турции. При этом в небе над Ваном одновременно находилось до четырех БПЛА типа Bayraktar.

Турция и Украина заключили контракт на поставку шести ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2 со станциями управления и вооружением. В конце октября командование Вооруженных сил Украины сообщило о первом боевом применении БПЛА турецкого производства против защитников ДНР, что является грубейшим нарушением Минских соглашений.