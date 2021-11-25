Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:54
12:53
Общество
Песков: главной задачей мер против COVID-19 является мотивация граждан на ревакцинацию
12:51
Армия
Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам
12:50
Шоу-бизнес
Бородина посмеялась над бывшим мужем и его новой возлюбленной
12:49
Происшествия
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
Все новости

ANNA NEWS: несколько беспилотников Bayraktar перелетели из Украины в Турцию

Армия
ANNA NEWS: несколько беспилотников Bayraktar перелетели из Украины в Турцию
twitter.com  /  @Pars_Pluss

Москва, 25 ноября. Наблюдается необычная активность перелетов БПЛА Bayraktar из украинского Херсона в турецкий город Ван, сообщает издание ANNA NEWS.

По данным военных корреспондентов ANNA NEWS, как минимум два беспилотника Bayraktar TB2 совершили дальний перелет из Херсона в город Ван, который находится на западе Турции. При этом в небе над Ваном одновременно находилось до четырех БПЛА типа Bayraktar.

Турция и Украина заключили контракт на поставку шести ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2 со станциями управления и вооружением. В конце октября командование Вооруженных сил Украины сообщило о первом боевом применении БПЛА турецкого производства против защитников ДНР, что является грубейшим нарушением Минских соглашений.

Вернуться назад
Все новости / Армия / ANNA NEWS: несколько беспилотников Bayraktar перелетели из Украины в Турцию
украина турция бпла bayraktar
Комментировать