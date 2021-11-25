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ОАЭ отпразднуют 50-летие государства на Expo 2020

Весь мир
ОАЭ отпразднуют 50-летие государства на Expo 2020
Prt Scr youtube.com  /  Expo 2020 Dubai

Объединенные Арабские Эмираты готовятся отпраздновать важный юбилей — 50 лет с момента основания государства. В связи с национальным праздником в следующий четверг, 1 декабря, на площадках Всемирной выставки в Дубае стартует четырехдневная программа торжественных мероприятий.

Важный юбилей

Официально ОАЭ объявили о своей независимости 2 декабря 1971 года, чему способствовали усилия отца-основателя государства Заида бин Султана Аль Нахайяна, объединившего разрозненные эмираты в единую федерацию.

Торжественные мероприятия пройдут по всей стране, однако в Дубае они будут иметь особый размах. Все граждане и иностранные гости Expo 2020 приглашены на площадь Аль-Васль, где состоится церемония поднятия государственного флага, выступления высокопоставленных политиков и чиновников. Также трансляции празднования из других городов пройдут на Юбилейной сцене и в Амфитеатре тысячелетия Дубая.

Все четыре дня праздника гостей Всемирной выставки ждут масштабные фейерверки, воздушные трюки с участием авиации государства и полицейских беспилотников, музыкальные шоу, концерты, дискуссии, выставки, парады, ярмарки традиционных ремесел и иные культурные мероприятия.

Эмиратские СМИ отмечают, что большой праздник будет представлять собой «невиданное ранее сочетание человеческой игры, театральных постановок и уникальных возможностей площадки» Expo. В мероприятиях будут принимать участие более 200 артистов не только из ОАЭ, но и из стран-участниц выставки.

Как объявил действующий президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян, 2021 год будет официально называться «Годом 50-ти». В связи с этим Абу-Даби намерен активнее продвигать национальную культуру, рассказывая иностранцам об истории государства, его традициях и достопримечательностях.

Выставка в Дубае и критика ОАЭ

Всемирная выставка проводится раз в пять лет и является весьма престижным событием для принимающего государства. На территории Эмиратов ее должны были провести еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Expo сместили на год.

ОАЭ, заинтересованные в наращивании внешних инвестиций, получили дополнительную возможность установить контакты с иностранными предпринимателями и правительствами.

Всемирная выставка в Дубае
Global Look Press / Su Xiaopo/XinHua

Тем не менее некоторые критикуют Абу-Даби за организацию такого масштабного мероприятия на фоне вооруженных конфликтов, в которых Эмираты принимают непосредственное участие. На Expo 2020 нет и не может быть павильона Йемена, переживающего многолетний вооруженный конфликт и гуманитарную катастрофу. На территории страны действует арабская коалиция, частью которой ранее были ОАЭ. И даже несмотря на их формальный выход из войны, на йеменской земле все еще активны лояльные богатому государству Персидского залива группировки.

Также многочисленные активисты и правозащитники нередко обвиняют эмиратские власти в жестоком подавлении инакомыслия и репрессиях. И на фоне всего этого Всемирная выставка в Дубае рассматривается критиками как попытка улучшить международный имидж страны.

Впрочем, бизнес-интересы стран-участниц Expo 2020 преодолевают любые региональные разногласия и претензии. Даже убежденные в нарушениях Эмиратов международные игроки не бойкотируют выставку, чтобы не терять возможности заключить новые деловые соглашения, сопутствующие такого рода мероприятиям.

Проблемы других стран

Всемирная выставка позволила вскрыть и ряд проблем в других странах. Ответственные за возведение и оформление национальных павильонов чиновники нередко позволяют себе финансовые правонарушения, расхищая средства, предназначенные на представление их государств в лучшем свете. В то же время некоторые принимающие участие в выставке государства попросту не имеют возможности самостоятельно оплатить необходимые работы.

Так, например, власти Кыргызстана практически не выделили средств на создание экспозиции страны в Дубае. При этом непосредственно ОАЭ потратили на строительство павильона страны-гостя около 2,5 млн долларов, но даже несмотря на эти вложения он вышел довольно скромным.

На Украине выставочный зал своей страны критикуют за отсутствие оригинальности в выборе архитектуры объекта и несоответствие общей теме выставки — «Объединяя умы, создавая будущее».

Два этих случая — не единственные. Граждане различных стран критикуют свои власти за бедность обстановки своих павильонов, отсутствие ключевых национальных продуктов и технологий на выставке и т. п.

Гостей мероприятия, впервые знакомящихся с культурой других государств, эти вещи, впрочем, не смущают.

Expo 2020
Global Look Press / Xinhua

Не упускать возможности

Expo 2020 оценивается гостями в целом положительно, что доказывает хорошая статистика посещений.

И благоприятный опыт Эмиратов вдохновляет других региональных игроков претендовать на проведение следующих выставок. Так, ранее заинтересованность в принятии на своей территории Expo 2030 выказала Саудовская Аравия. И в этом королевство уже поддержала Организация исламского сотрудничества (ОИС).

Организация исламского сотрудничества поддержала Эр-Рияд в борьбе за право провести Expo 2030
Global Look Press / Su Xiaopo/XinHua

Абу-Даби хочет выжать из Всемирной выставки все возможное, и приближающееся празднование национального праздника — 50-летие государства — является еще одним хорошим стимулом для привлечения внимания иностранцев. Масштабное международное событие будет продолжаться еще до марта 2022 года, и эмиратские власти наверняка найдут еще множество возможностей наладить мосты с зарубежными инвесторами.

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