ОАЭ отпразднуют 50-летие государства на Expo 2020

Объединенные Арабские Эмираты готовятся отпраздновать важный юбилей — 50 лет с момента основания государства. В связи с национальным праздником в следующий четверг, 1 декабря, на площадках Всемирной выставки в Дубае стартует четырехдневная программа торжественных мероприятий.

#AbuDhabiCulture | Special celebrations for the 50th National Day across our cultural sites! Join us #InAbuDhabi and Al Ain!



For more details, visithttps://t.co/A38AnsVK2I pic.twitter.com/0hvJzD1RXW — Abu Dhabi Culture (@AbuDhabiCulture) November 22, 2021

Важный юбилей

Официально ОАЭ объявили о своей независимости 2 декабря 1971 года, чему способствовали усилия отца-основателя государства Заида бин Султана Аль Нахайяна, объединившего разрозненные эмираты в единую федерацию.

Торжественные мероприятия пройдут по всей стране, однако в Дубае они будут иметь особый размах. Все граждане и иностранные гости Expo 2020 приглашены на площадь Аль-Васль, где состоится церемония поднятия государственного флага, выступления высокопоставленных политиков и чиновников. Также трансляции празднования из других городов пройдут на Юбилейной сцене и в Амфитеатре тысячелетия Дубая.

انضم إلينا في برج بارك في 2 ديسمبر 2021 وشاهد البث المباشر لاحتفالات اليوم الوطني الخمسين لإماراتنا.



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في انتظاركم.#عام_الخمسين pic.twitter.com/RDWt6JUnGm — Official UAE National Day Celebration (@OfficialUAEND) November 24, 2021

Все четыре дня праздника гостей Всемирной выставки ждут масштабные фейерверки, воздушные трюки с участием авиации государства и полицейских беспилотников, музыкальные шоу, концерты, дискуссии, выставки, парады, ярмарки традиционных ремесел и иные культурные мероприятия.

Эмиратские СМИ отмечают, что большой праздник будет представлять собой «невиданное ранее сочетание человеческой игры, театральных постановок и уникальных возможностей площадки» Expo. В мероприятиях будут принимать участие более 200 артистов не только из ОАЭ, но и из стран-участниц выставки.

Firework shows, concerts and retail offers in #Dubai in celebration of the #UAE’s 50th National Day from December 2 to 11 https://t.co/oa8nDkUUIE#VisitDubai — Visit Dubai (@visitdubai) November 24, 2021

Как объявил действующий президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян, 2021 год будет официально называться «Годом 50-ти». В связи с этим Абу-Даби намерен активнее продвигать национальную культуру, рассказывая иностранцам об истории государства, его традициях и достопримечательностях.

Выставка в Дубае и критика ОАЭ

Всемирная выставка проводится раз в пять лет и является весьма престижным событием для принимающего государства. На территории Эмиратов ее должны были провести еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Expo сместили на год.

ОАЭ, заинтересованные в наращивании внешних инвестиций, получили дополнительную возможность установить контакты с иностранными предпринимателями и правительствами.

Global Look Press / Su Xiaopo/XinHua

Тем не менее некоторые критикуют Абу-Даби за организацию такого масштабного мероприятия на фоне вооруженных конфликтов, в которых Эмираты принимают непосредственное участие. На Expo 2020 нет и не может быть павильона Йемена, переживающего многолетний вооруженный конфликт и гуманитарную катастрофу. На территории страны действует арабская коалиция, частью которой ранее были ОАЭ. И даже несмотря на их формальный выход из войны, на йеменской земле все еще активны лояльные богатому государству Персидского залива группировки.

Expo 2020 Dubai: How would an honest Yemen pavilion look? | Afrah Nasserhttps://t.co/4UycIfToTC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 29, 2021

Также многочисленные активисты и правозащитники нередко обвиняют эмиратские власти в жестоком подавлении инакомыслия и репрессиях. И на фоне всего этого Всемирная выставка в Дубае рассматривается критиками как попытка улучшить международный имидж страны.

Впрочем, бизнес-интересы стран-участниц Expo 2020 преодолевают любые региональные разногласия и претензии. Даже убежденные в нарушениях Эмиратов международные игроки не бойкотируют выставку, чтобы не терять возможности заключить новые деловые соглашения, сопутствующие такого рода мероприятиям.

The UAE is stepping back from political conflicts to refocus on the economy (via @ZainabFattah) https://t.co/8Vc8JnmRPI — Bloomberg Economics (@economics) November 25, 2021

Проблемы других стран

Всемирная выставка позволила вскрыть и ряд проблем в других странах. Ответственные за возведение и оформление национальных павильонов чиновники нередко позволяют себе финансовые правонарушения, расхищая средства, предназначенные на представление их государств в лучшем свете. В то же время некоторые принимающие участие в выставке государства попросту не имеют возможности самостоятельно оплатить необходимые работы.

Так, например, власти Кыргызстана практически не выделили средств на создание экспозиции страны в Дубае. При этом непосредственно ОАЭ потратили на строительство павильона страны-гостя около 2,5 млн долларов, но даже несмотря на эти вложения он вышел довольно скромным.

На Украине выставочный зал своей страны критикуют за отсутствие оригинальности в выборе архитектуры объекта и несоответствие общей теме выставки — «Объединяя умы, создавая будущее».

Два этих случая — не единственные. Граждане различных стран критикуют свои власти за бедность обстановки своих павильонов, отсутствие ключевых национальных продуктов и технологий на выставке и т. п.

Гостей мероприятия, впервые знакомящихся с культурой других государств, эти вещи, впрочем, не смущают.

Global Look Press / Xinhua

Не упускать возможности

Expo 2020 оценивается гостями в целом положительно, что доказывает хорошая статистика посещений.

И благоприятный опыт Эмиратов вдохновляет других региональных игроков претендовать на проведение следующих выставок. Так, ранее заинтересованность в принятии на своей территории Expo 2030 выказала Саудовская Аравия. И в этом королевство уже поддержала Организация исламского сотрудничества (ОИС).

Global Look Press / Su Xiaopo/XinHua

Абу-Даби хочет выжать из Всемирной выставки все возможное, и приближающееся празднование национального праздника — 50-летие государства — является еще одним хорошим стимулом для привлечения внимания иностранцев. Масштабное международное событие будет продолжаться еще до марта 2022 года, и эмиратские власти наверняка найдут еще множество возможностей наладить мосты с зарубежными инвесторами.