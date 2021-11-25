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Замглавы иранского МИД прибыл с дружественным визитом в ОАЭ

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:42
Весь мир
Замглавы иранского МИД прибыл с дружественным визитом в ОАЭ
ТАСС  /  Александра Мудрац

Абу-Даби, 25 ноября. Заместитель министра иностранных дел и глава делегации Ирана на переговорах по ядерной сделке в Вене Али Багери Кани посетил с официальным визитом столицу ОАЭ. Дипломат встретился с дипломатическим советником президента Эмиратов Анваром Гаргашем и государственным министром Халифой Шахином аль-Мараром.

По сообщениям эмиратских СМИ, в ходе беседы стороны подчеркнули значимость укрепления двусторонних отношений в различных сферах и приложения совместных усилий по стабилизации обстановки в регионе для его экономического процветания. Кани также не давал подробных комментариев касательно результатов переговоров, однако указал в своем аккаунте в Twitter, что встреча прошла в позитивной атмосфере.

«Продолжая поездки по странам региона, сегодня в Дубае во время дружественной встречи мы с главным дипломатическим советником доктором Анваром Гаргашем и государственным министром Халифой Шахином Аль Мараром договорились открыть новую страницу в отношениях между Ираном и ОАЭ», — написал замглавы МИД Исламской Республики.

Несмотря на то, что в последнее время две страны активно демонстрируют готовность к нормализации отношений, визит стал довольно неожиданным. В частности, информация о планируемой поездке высокопоставленной делегации Эмиратов в Иран появилась в заголовках статей еще на прошлой неделе. Однако в любом случае прибытие Кани в Абу-Даби демонстрирует реальные подвижки в процессе деэскалации напряженности между двумя странами, о котором ранее заявлял Гаргаш.

Стоит отметить, что нормализация связей уже отразилась и на практике — как сообщается, Иран, ОАЭ и Турция договорились о создании транзитного коридора по территории Исламской Республики. Причиной возрастающего интереса Абу-Даби к сухопутным грузоперевозкам послужило повышение Каиром тарифов на проход торговых кораблей через Суэцкий канал. Накануне представители официального Тегерана сообщили, что грядущий визит эмиратской делегации в том числе направлен и на обсуждение деталей такой сделки.

В целом же все больше стран региона стремится в последнее время к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. В частности, те же договоренности о транзите ОАЭ с Турцией также могут свидетельствовать о некоторой оттепели в отношениях, которые заметно ухудшились из-за политики Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо этого, с начала года переговоры о нормализации связей ведут Иран и Саудовская Аравия, однако большее число взаимных противоречий, нежели между Тегераном и Абу-Даби, пока значительно замедляет процесс. В то время как обмен дипломатическими делегациями Исламской Республики и Эмиратов фактически начался, переговоры между саудовскими и иранскими представителями до сих пор проходят на «нейтральной территории» — в Ираке, который активно стремится выступать посредником в региональных конфликтах.

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