Президент Чехии Земан выписан из госпиталя в Праге

Прага, 25 ноября. Президент Чехии Милош Земан выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) и переведен на домашнее лечение. Об этом сообщили СМИ.

Политик находился в больнице с 10 октября. Хирург Павел Пафко рассказал, что чешский лидер страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени. Земана отвезли в загородную резиденцию «Ланы», где медики продолжат оказывать ему помощь.

Ранее сообщалось, что цирроз печени у чешского президента Милоша Земана перерос в хроническую стадию. Врачи ввели в желудок главы государства питательный зонд для кормления.