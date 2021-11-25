Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:54
12:53
Общество
Песков: главной задачей мер против COVID-19 является мотивация граждан на ревакцинацию
12:51
Армия
Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам
12:50
Шоу-бизнес
Бородина посмеялась над бывшим мужем и его новой возлюбленной
12:49
Происшествия
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
Все новости

Президент Чехии Земан выписан из госпиталя в Праге

Политика
Президент Чехии Земан выписан из госпиталя в Праге
wikipedia.org  /  David Sedlecký/CC BY-SA 4.0

Прага, 25 ноября. Президент Чехии Милош Земан выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) и переведен на домашнее лечение. Об этом сообщили СМИ.

Политик находился в больнице с 10 октября. Хирург Павел Пафко рассказал, что чешский лидер страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени. Земана отвезли в загородную резиденцию «Ланы», где медики продолжат оказывать ему помощь.

Ранее сообщалось, что цирроз печени у чешского президента Милоша Земана перерос в хроническую стадию. Врачи ввели в желудок главы государства питательный зонд для кормления.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Чехии Земан выписан из госпиталя в Праге
больница чехия земан
Комментировать