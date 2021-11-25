Песков напомнил о жесткой позиции РФ по «гаванскому синдрому» у американских дипломатов

Москва, 25 ноября. Россия отвергает любые заявления о своей причастность к «гаванскому синдрому». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

США выдвигают предположения, что Москва якобы имеет отношение к неизвестной болезни у американских дипломатов. Россия не раз опровергала эти выпады, и Песков напомнил: позиция страны в этом вопросе остается жесткой.

Недавно стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс поднимал тему «гаванского синдрома» на встрече с руководителями ФСБ и Службы внешней разведки России. Он не говорил прямо о мнимой причастности Москвы.

«Гаванским синдромом» назвали неизвестный недуг, который поразил около 200 американских дипломатов по всему миру. Он влияет на работу мозга.