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Роскосмос: фрагмент ракеты Falcon 9 не стал угрозой для Международной космической станции

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:30
Технологии
Роскосмос: фрагмент ракеты Falcon 9 не стал угрозой для Международной космической станции
pxhere.com

Москва, 25 ноября. Фрагмент ракеты американской компании SpaceX Falcon 9 пролетел на безопасном расстоянии от Международной космической станции и не создал угроз ее функционированию.

Корректировка орбиты МКС в связи с приближением элемента космического мусора не потребовалась, заявили представители государственной корпорации «Роскосмос».

«По данным специалистов госкорпорации «Роскосмос», фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 километров», — сообщается в опубликованном релизе.

Помех для полета МКС фрагмент Falcon 9 не создал, отметили в Роскосмосе. Ранее в государственной корпорации сообщили о контроле сближения Международной космической станции с элементами американской ракеты, запущенной в 2019 году. Об успешном старте к МКС российского корабля «Прогресс» с грузовым модулем «Причал» информировал «Царьград».

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мкс роскосмос falcon 9 космический мусор
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