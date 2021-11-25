Роскосмос: фрагмент ракеты Falcon 9 не стал угрозой для Международной космической станции

Москва, 25 ноября. Фрагмент ракеты американской компании SpaceX Falcon 9 пролетел на безопасном расстоянии от Международной космической станции и не создал угроз ее функционированию.

Корректировка орбиты МКС в связи с приближением элемента космического мусора не потребовалась, заявили представители государственной корпорации «Роскосмос».

«По данным специалистов госкорпорации «Роскосмос», фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 километров», — сообщается в опубликованном релизе.

Помех для полета МКС фрагмент Falcon 9 не создал, отметили в Роскосмосе. Ранее в государственной корпорации сообщили о контроле сближения Международной космической станции с элементами американской ракеты, запущенной в 2019 году. Об успешном старте к МКС российского корабля «Прогресс» с грузовым модулем «Причал» информировал «Царьград».