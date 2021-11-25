The Drive: российский танк Т-80 с необычной броней заметили в Крыму

Вашингтон, 25 ноября. Российский танк Т-80 с уникальной «каркасной» броней был замечен в Крыму, пишет американский портал The Drive.

В соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен российский танк Т-80 с необычной броней. По информации в Сети, ролик был снят на Крымском полуострове, передает «ПолитРоссия».

Автор статьи отметил, что подобной броней часто оборудуют современные российские танки. По его мнению, она необходима для защиты от барражирующих боеприпасов и атак ударных дронов.

In occupied #Crimea, this #Russia|n tank is fitted with what looks like a type of slat armour over the turret specifically designed to protect against top down attack like the Javelin ATGM, which are now in use by #Ukraine’s armed forces:



pic.twitter.com/R0rWBgvJAx — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 23, 2021

Новая броня включает установку необычного «шлема» над башней — каркасной сетчатой конструкции, благодаря чему повышается устойчивость боевой машины к атакам сверху. Подобная броня удивила американского аналитика, поскольку, по его словам, обычно укрепляются борта, башня и передняя часть корпуса танка.

«Некоторые эксперты предположили, что эти установленные сверху защитные экраны являются ответом на угрозу, создаваемую передовыми противотанковыми управляемыми ракетами, такими как Javelin американского производства», — предположил аналитик.

По мнению автора материала, подобная защита, хоть и встречается на российских танках, может быть экспериментальной или даже импровизационной.

Ранее «Царьград» писал, что танк Т-80 под Санкт-Петербургом «научили стрелять дровами». Соответствующий ролик появился в Сети.

Ранее аналитик американского журнала The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-80. Он отметил высокую эффективность боевой машины.