Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 12:53
12:51
Армия
Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам
12:50
Шоу-бизнес
Бородина посмеялась над бывшим мужем и его новой возлюбленной
12:49
Происшествия
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН по указу президента
12:49
Общество
Бизнесмен Пригожин сравнил Любовь Соболь с нашкодившим котом
12:48
Весь мир
Племена Ливии раскритиковали недопуск Сейфа аль-Ислама Каддафи до участия в выборах
12:48
Происшествия
Движение на красной ветке петербургского метро приостановили из-за человека на путях
12:46
Экономика
РЭО выкупит первые в России «зеленые» облигации для инвестиций в переработку пластика
12:46
Происшествия
Владимирский суд отказался удовлетворить жалобу Навального по иску к ИК-3
12:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс анонсировала выход собственного фильма снимком украинского кота Степана
12:43
Наука
Ученые из университета Пенсильвании создали защищающую от COVID-19 жевательную резинку
Все новости

Продажа нефти из стратегических запасов может привести к сокращению добычи ОПЕК+

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:26
Экономика
Продажа нефти из стратегических запасов может привести к сокращению добычи ОПЕК+
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 ноября. Некоторые страны — участницы ОПЕК+, в частности Россия, рассматривают приостановку роста добычи нефти. К таким мерам могут привести действия США по продаже энергоресурса из стратегических резервов. Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет агентство «Прайм».

Соединенные Штаты ранее призвали все государства, импортирующие черное золото, распечатать свои запасы для продажи. По мнению Вашингтона, это поможет стабилизировать стоимость сырья.

«Выпуск нефти в объеме до 70 миллионов баррелей под руководством США грозит дальнейшим нарушением баланса спроса и предложения. Чтобы компенсировать новые поставки, Эр-Рияд и Москва теперь рассматривают возможность приостановки ежемесячного коллективного роста добычи группы (ОПЕК+. — Прим. ФАН)», — отмечают неназванные делегаты альянса.

Однако источники WSJ подчеркнули, что не все страны согласны с таким решением. Например, ОАЭ и Кувейт выступают против.

Эксперты рассчитали, что в случае вывода на рынок стратегических запасов переизбыток топлива может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это является поводом для ОПЕК+ отказаться от запланированного на январь увеличения добычи.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Продажа нефти из стратегических запасов может привести к сокращению добычи ОПЕК+
нефть сша the wall street journal добыча нефти ОПЕК+ рынок нефти
Комментировать