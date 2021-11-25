Продажа нефти из стратегических запасов может привести к сокращению добычи ОПЕК+

Вашингтон, 25 ноября. Некоторые страны — участницы ОПЕК+, в частности Россия, рассматривают приостановку роста добычи нефти. К таким мерам могут привести действия США по продаже энергоресурса из стратегических резервов. Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет агентство «Прайм».

Соединенные Штаты ранее призвали все государства, импортирующие черное золото, распечатать свои запасы для продажи. По мнению Вашингтона, это поможет стабилизировать стоимость сырья.

«Выпуск нефти в объеме до 70 миллионов баррелей под руководством США грозит дальнейшим нарушением баланса спроса и предложения. Чтобы компенсировать новые поставки, Эр-Рияд и Москва теперь рассматривают возможность приостановки ежемесячного коллективного роста добычи группы (ОПЕК+. — Прим. ФАН)», — отмечают неназванные делегаты альянса.

Однако источники WSJ подчеркнули, что не все страны согласны с таким решением. Например, ОАЭ и Кувейт выступают против.

Эксперты рассчитали, что в случае вывода на рынок стратегических запасов переизбыток топлива может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это является поводом для ОПЕК+ отказаться от запланированного на январь увеличения добычи.