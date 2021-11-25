Новая жена шоумена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию из-за матери

Москва, 25 ноября. Полина Терешкович не хочет быть похожей на свою мать Екатерину, поэтому готова сделать пластическую операцию. Супруга Гогена Солнцева не желает иметь ничего общего с родительницей.

Чуть больше месяца назад шоумен женился на дочери свой экс-супруги. В молодой семье царит мир и покой, но иногда его омрачают разговоры о Екатерине Терешкович. Пользователи часто сравнивают Полину с матерью.

«Она в ужасе от этих сравнений. Когда я выложил наш портрет и люди стали писать в комментариях о ее сходстве с Катькой, с Полей случилась истерика. Пришлось даже бежать в аптеку за успокоительным», — поделился он с «Собеседником».

По мнению Терешкович-младшей, ее родительница — настоящая мегера. Женщина согласна на все, чтобы избавиться от сходства с ней. Солнцев отговаривает супругу от пластической операции, но та стоит на своем, пишет «Газета.Ru».

Гоген Солнцев прославился благодаря участию в скандальном проекте «Дом-2». Затем он неоднократно появлялся в ток-шоу на федеральных каналах, где обсуждал отношения с престарелой женой Екатериной Терешкович.

Ранее стало известно о беременности новой жены шоумена. Вместе с Полиной Гоген отправился в санаторий, чтобы поддержать ее здоровье перед родами.