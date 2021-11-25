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Новейшая дизель-электрическая субмарина Vela поступила на вооружение ВМС Индии

Армия
Новейшая дизель-электрическая субмарина Vela поступила на вооружение ВМС Индии
ТАСС  /  Rajanish Kakade / AP

Нью-Дели, 25 ноября. Военно-морские силы Индии получили новейшую субмарину Vela, созданную на базе французского проекта Scorpene, сообщает пресс-служба ВМС на своей странице в Twitter.

Новая субмарина принята на вооружение Военно-морских сил Индии 25 ноября этого года, отмечается в сообщении. Это уже четвертая подлодка класса Scorpene, созданная на индийском предприятии совместно с французской Naval Group.

Также в Twitter опубликован ролик о торжественном подъеме военно-морского флага государства на борту субмарины. Планируется, что всего ВМС Индии получат на вооружение шесть подобных подлодок. Они оборудованы ракетами Exocet SM39 и противоторпедными системами C303/S. Новейшие субмарины могут выполнять задачи по разведке, установке мин и борьбе с вражескими подводными и надводными кораблями.

Ранее сообщалось, что ракетный стелс-эсминец Visakhapatnam поступил на вооружение ВМС Индии. Он является головным кораблем проекта 15В.

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