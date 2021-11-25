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Российские миротворцы отмечают профессиональный праздник

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 12:20
Армия
Российские миротворцы отмечают профессиональный праздник
Федеральное агентство новостей  /  Антон Волошин

Москва, 25 ноября. День российского военного миротворца отмечается 25 ноября. Праздник был учрежден в 2016 году, а его историческая отсылка идет к 25 ноября 1973 года. Именно в этот день первая группа советских офицеров в составе 36 человек прибыла в Египет для участия в урегулировании разгоревшегося кризиса.

Специально для выполнения таких задач в структуре Вооруженных сил России была сформирована 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Сейчас основной миссией данного подразделения является деятельность в Нагорном Карабахе.

Задачи по предотвращению кровопролития в горячих точках российская армия начала выполнять с 1992 года, когда вспыхнули столкновения в Грузии и Молдавии. Кроме того, российские военные обеспечивали мир в Таджикистане, где началась гражданская война. Позднее российские миротворцы принимали участие в составе групп военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке, в Западной Сахаре, Камбодже и Югославии. Стоит напомнить, что уже четверть века российские военные обеспечивают мир в Приднестровье.

Военнослужащие ВС РФ получили огромный опыт в миротворческих миссиях и зарекомендовали себя как настоящие профессионалы своего дела. Именно поэтому Российская Федерация сегодня входит в первую десятку по количеству военных наблюдателей в ООН.

Ранее стало известно, что российские миротворцы передали садам и школам Нагорного Карабаха 1,25 тонны гуманитарной помощи, которая включала в себя теплые вещи, электронагреватели, газовые горелки и дизельный генератор, передает телеканал «360». Кроме того, российская сторона организовала очередное возвращение из Азербайджана в Армению осужденных военнопленных.

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россия миротворцы день российского военного миротворца
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