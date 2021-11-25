Михаил Амосов обратил внимание на недочеты в работе коммунальщиков

Российский общественный и политический деятель Михаил Амосов в разговоре с ФАН оценил работу коммунальных служб Санкт-Петербурга и отметил недочеты.

Северная столица оказалась под влиянием циклона, прошел первый серьезный снегопад. Многие горожане отметили, что из-за осадков с трудом добирались до места работы, Михаил Амосов также обратил внимание на гололед.

«Проблема действительно есть. Я вчера прошелся у себя на Гражданке (район Петербурга. — Прим. ФАН), конечно, было скользко вечером. Было реально скользко. Народ шел и чертыхался», — говорит собеседник ФАН.

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Подобные проблемы с гололедом и снегом обычно решают коммунальщики, однако здесь, по всей видимости, погода их застала врасплох.

«Конечно, надо было бы что-то посыпать [реагентами]. Для машин пока это не проблема, на мой взгляд. А вот кое-где, может, даже не в центре — скорее, в периферической части города, — да. Было скользко, надо было бы, наверное, посыпать. Никого не видел, чтобы кто-то что-то делал», — отмечает Амосов.

В четверг, 25 ноября, ситуация с «проходимостью» тротуаров после предыдущего снегопада лучше не стала. Главная проблема и основные жалобы — пешеходная часть не только не убрана, но и не обработана ото льда — ходить по-прежнему очень тяжело. На то, что из-за скользких тротуаров люди рискуют упасть и вынуждены идти гораздо медленнее, чем обычно, опаздывая на работу, жалуются многие.

Ранее работа коммунальных служб вызвала критику среди автовладельцев. С самого утра в социальных сетях петербуржцы отмечали, что спецтехника в городе есть, но она по каким-то причинам не выходит на улицы города.