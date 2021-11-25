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В Приморье сотрудники МЧС спасли застрявших на автомобиле в реке мужчин

Общество
В Приморье сотрудники МЧС спасли застрявших на автомобиле в реке мужчин
ГУ МЧС России по Республике Крым

Владивосток, 25 ноября. Спасатели эвакуировали трех мужчин, которые застряли на машине посреди реки Монастырка в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Согласно данным ведомства, приморцы собирались пересечь водоем на автомобиле. Во время переправы транспортное средство заглохло. Самостоятельно путники не смогли выбраться из реки, в результате чего промокли и сильно замерзли. К ним на помощь были направлены специалисты.

Сотрудники МЧС эвакуировали мужчин и сам автомобиль. Впоследствии спасенных доставили в подразделение, где напоили горячим чаем и передали родственникам. От медицинской помощи они отказались.

Десять человек спасли при ликвидации пожара на юго-востоке Москвы, сообщает РИАМО. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома.

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