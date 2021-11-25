Юристы «Конкорда» потребовали от «Новой газеты» дополнить статью о Пригожине

Санкт-Петербург, 25 ноября. Издание «Новая газета» обязано обнародовать ответ пресс-службы компании «Конкорд» на статью о лингвисте Ирине Левонтиной, чтобы сделать свой материал объективным и содержащим разные точки зрения.

На сайте издания «Новая газета» недавно была опубликована статья об обвинениях предпринимателя Евгения Пригожина в адрес Левонтиной. Позже бизнесмен заявил, что в опубликованном материале содержатся сведения, которые ущемляют его права и законные интересы, а неполное и одностороннее представление информации ведет к искажению восприятия действительности.

В связи с тем, что в материале «Новой газеты» было допущено большое количество неточностей, искажений и откровенно недостоверной информации, пресс-служба «Конкорда» считает необходимым дополнить статью, опубликовав ответ компании, который содержит максимально объективную картину судебного процесса и может быть подтвержден материалами дела.

«В свою очередь, юридическая служба компании "Конкорд" считает, что издание "Новая газета", согласно "закону о СМИ", обязано опубликовать наш ответ, таким образом сделав свой материал объективным и содержащим разные точки зрения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юридическая команда «Конкорда» ранее обратила внимание, что эксперт Ирина Левонтина злоупотребляет своим положением в ситуации с судебным иском бизнесмена Евгения Пригожина против радиостанции «Эхо Москвы». По мнению юридической службы, лингвист помогает либеральным СМИ уклоняться от ответственности.