Власти Подмосковья дополнительно профинансируют борьбу с коронавирусом

Москва, 25 ноября. Дополнительные средства в рамках борьбы с COVID-19 будут выделены в Подмосковье на лекарства, работу инфекционных отделений и оплату труда медиков.

Направляемые на финансирование государственной программы здравоохранения средства будут увеличены на 39,8 млрд рублей. Это стало возможным благодаря росту расходной части бюджета и его внутреннему перераспределению. Несмотря на стабилизацию ежедневной статистики по коронавирусу, до окончательной победы еще далеко, поэтому основные выплаты будут направлены на борьбу с инфекцией, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Московской областной думы.

4,8 млрд рублей будут выделены на выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами, более 300 млн рублей — на стимулирующие надбавки специалистам, проводящим вакцинацию. 9,6 млрд рублей — на лечение больных, зараженных COVID-19. Почти 300 млн рублей — на углубленную диспансеризацию тех, кто уже выздоровел. 1,9 млрд рублей — на поддержание функционирования инфекционных отделений больниц, около 760 млн рублей — на лекарственное обеспечение медицинских учреждений. Примерно 220 млн рублей — на выезд врачей к пациентам на дом.

Ранее ФАН называл количество пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал цифру 1,072 млн человек.